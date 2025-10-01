Евакуація жителів Донеччини. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

З початку повномасштабного вторгнення з Донецької області евакуювали понад 1 мільйон 302 тисячі цивільних, серед яких більше 199 тисяч дітей та понад 47 тисяч людей з інвалідністю.

Про це на брифінгу розповів начальник відділу оперативно-чергової служби зв’язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Вільне Радіо.

Він додав, що на підконтрольній Україні частині області наразі залишаються близько 206 тисяч цивільних. Лише за минулий тиждень за межі регіону виїхали понад 2 470 людей.

Наразі до зони активних бойових дій віднесли 20 громад Донеччини (раніше їх було 21, але Курахівську визнали окупованою). За словами Петліна, у цих громадах досі проживає понад 17 300 цивільних.

“Будь ласка, приймайте рішення стосовно евакуації, враховуючи погіршення безпекової ситуації та наближення лінії фронту”, — закликав мешканців представник ОВА.

За інформацією щодо евакуації у міській ВА радять телефонувати за номерами:

050 567 88 87

093 420 18 83

Також за допомогою з виїздом можна звертатися:

обласна гаряча лінія з питань евакуації: +38 (080) 05-00-121;

БФ “Янголи спасіння” — +38 (080) 03-34-620;

БФ “Діти нового покоління” — +38 (095) 52-14-962;

БФ “Україна в серці” — +38 (050) 44-14-851;

ГМ “Проліска” — +38 (080) 08-88-888;

ГО “ Парк та особливі друзі ” — +38 (096) 84-04-102 (контакт — Олег Леонтьєв);

Денис Христов (Голландець) — Telegram , Instagram ;

Фонд “Схід SOS” — 0800 332 614;

БФ Save Ukraine — +38 (080) 04-09-845;

поліцейські команди “Білий янгол” на Бахмутському напрямку — +38 (066) 56-15-102

Нагадаємо, на підконтрольній Україні Донеччині проживають понад 14 тисяч дітей. У зонах боїв їх немає, але понад 1,3 тисячі все ще залишаються в громадах з обов’язковою евакуацією.