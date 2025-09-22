Підтримайте Вільне Радіо
Станом на початок 2022 року за якістю повітря в Донецькій області стежили чотири підпорядковані державі установи. Нині спостережні пункти трьох із них тимчасово припинили роботу в регіоні.
Про це журналістам Вільного Радіо розповіли у відповідь на запит до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
До повномасштабного вторгнення на Донеччині моніторинг якості атмосферного повітря здійснювали:
Після початку відкритого вторгнення більшу частину обладнання Центру моніторингу довкілля евакуювали до більш безпечних регіонів України. Внаслідок тимчасової окупації Маріуполя в міському управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці також припинили спостереження. З липня 2024 року моніторинг не проводять і в Донецькому регіональному центрі з гідрометеорології ДСНС України.
Через активні бойові дії станом на вересень 2024 року якість атмосферного повітря на Донеччині перестали відстежувати Торецька, Мар’їнська, Бахмутська, Селидівська й Покровська районні філії Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Як повідомили журналістів Вільного Радіо в установі, станом на початок 2025 року моніторингом повітря займалися Краматорська, Слов’янська, Костянтинівська, Дружківська й Добропільська філії, проте з серпня Костянтинівська й Добропільська філії припинили роботу.
