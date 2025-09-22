Станція моніторингу якості повітря. Ілюстративне фото: Суспільне Львів/ Ірина Грицан

Станом на початок 2022 року за якістю повітря в Донецькій області стежили чотири підпорядковані державі установи. Нині спостережні пункти трьох із них тимчасово припинили роботу в регіоні.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіли у відповідь на запит до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

До повномасштабного вторгнення на Донеччині моніторинг якості атмосферного повітря здійснювали:

КП Донецької обласної ради “Центр моніторингу довкілля”;

управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці Маріупольської міської ради;

Донецький регіональний центр з гідрометеорології ДСНС України;

Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Після початку відкритого вторгнення більшу частину обладнання Центру моніторингу довкілля евакуювали до більш безпечних регіонів України. Внаслідок тимчасової окупації Маріуполя в міському управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці також припинили спостереження. З липня 2024 року моніторинг не проводять і в Донецькому регіональному центрі з гідрометеорології ДСНС України.

Через активні бойові дії станом на вересень 2024 року якість атмосферного повітря на Донеччині перестали відстежувати Торецька, Мар’їнська, Бахмутська, Селидівська й Покровська районні філії Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Як повідомили журналістів Вільного Радіо в установі, станом на початок 2025 року моніторингом повітря займалися Краматорська, Слов’янська, Костянтинівська, Дружківська й Добропільська філії, проте з серпня Костянтинівська й Добропільська філії припинили роботу.

Раніше ми писали, що у 2025 році на Донеччині не фінансували екологічні програми з обласного бюджету.