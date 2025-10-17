Від початку жовтня понад 250 жителів Донеччини отримали прихисток у безпечніших регіонах, — ОВА

Евакуація жителів Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

З понад 250 жителів регіону, яких безоплатно розселили в тилових областях, прихисток отримали 102 маломобільні людини. Зокрема, протягом 15-16 жовтня 60 одиноких маломобільних людей розселили в геріатричних закладах Вінниччини та Житомирщини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Посадовець зазначив, що евакуацію жителів Донеччини проводять щодня. Маломобільних людей вивозять спеціальним транспортом.

Після виїзду в транзитних хабах Харківщини й Дніпропетровщини евакуйовані можуть отримати разову матеріальну підтримку, гаряче харчування, гуманітарну, психологічну та медичну допомогу.

Звернутися по евакуацію жителі Донеччини можуть за номерами:

0-800-332-614;

0-800-500-121;

(073)050-01-21.

Раніше ми писали, що із зони примусової евакуації на Донеччині вивезли ще 220 дітей. Там досі залишається майже тисяча неповнолітніх.