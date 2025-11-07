Від початку жовтня понад 400 жителів Донеччини отримали безоплатне житло в безпечніших регіонах, — ОВА

Жителі Донеччини евакуюються до більш безпечних регіонів. Фото: Вадим Філашкін

Евакуйованих людей із Донеччини розміщують у Чернівецькій, Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій та Львівській областях. З 438 жителів, яких там безоплатно розселили в місцях тимчасового поселення, прихисток отримали 153 маломобільні людини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Евакуацію з Донеччини проводять щодня. Після виїзду жителів регіону везуть до транзитних пунктів, де вони можуть отримати гаряче харчування, гуманітарну та психологічну допомогу. За даними посадовця, щодня через такі пункти проходить близько 200 людей.

Звернутися по евакуацію жителі Донеччини можуть за номерами:

0-800-500-121;

(073)050-01-21 — у Viber, WhatsApp, Telegram, Signal;

0-800-332-614 — для тяжкохворих та людей з інвалідністю.

Раніше ми розповідали, що за тиждень 29 жовтня — 5 листопада із зони примусової евакуації Донецької області вдалося вивезти ще близько 100 неповнолітніх. Однак ще 600 дітей поки не покинули небезпеку.