Від 1 вересня 2026 року студенти денної форми навчання у приватних вишах, які отримують освіту за державним замовленням, зможуть отримувати академічні стипендії нарівні з бюджетниками державних та комунальних закладів. Окрім цього, в Україні з нового навчального року розмір мінімальної академічної стипендії зросте до 4 тис. грн.

Про це повідомили міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, а також прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Відповідне рішення уряд ухвалив 12 березня на засіданні Кабінету міністрів. Очільник Міносвіти Оксен Лісовий нагадав, що раніше студенти приватних вишів-держзамовників стипендій не отримували, попри те що навчались коштом державного бюджету.

“Якщо держава фінансує підготовку фахівця — умови підтримки для студента мають бути однаковими, незалежно від форми власності закладу освіти”, — каже Оксен Лісовий.

Додатково він зазначив, що зростання мінімальної академічної стипендії до 4 тис. грн з 1 вересня зробить розмір цієї виплати удвічі вищим того, який був у 2025-му.

“Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями Уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості й гідні умови життя та розвитку в Україні”, — доповнила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

