Відділ освіти, охорони здоров’я, соцзахист, служба у справах дітей, культура, ЖКГ та фінансове управління — журналісти Вільного Радіо проаналізували виплати керівникам ключових підрозділів Дружківської міськради за 2025 рік. Найменші доходи керівників становили близько 437 тис. грн, а найбільші — перевищили 825 тис. грн за десять місяців роботи. Детальний розбір в матеріалі.

Інформацію про суми, які нарахували посадовцям, ми отримали у відповідь на інформаційний запит. Всі суми вказані після вирахування податків, наразі це 23%.

Від 25 до 62 тис. грн за місяць: скільки заробила начальниця відділу освіти Дружківської МВА у 2025 році

Відділ освіти Дружківської міської військової адміністрації очолює Світлана Лазебник. За період з січня по грудень 2025 року вона отримала приблизно 390 тис. грн зарплати та матеріальної допомоги.

Найменшою її місячною виплатою за повний місяць став жовтень — 25,9 тис. грн, а найбільші суми були у:

квітні — 60 тис. грн (через матеріальну допомогу на оздоровлення, майже 31 тис.грн),

серпні — 61,7 тис. грн (включена матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем, близько 31, тис. грн).

У звичайні місяці зарплата Світлани Лазебник коливалася в межах 30–31тис. грн

В умовах повномасштабної війни посадовиці змогли трохи індексувати зарплату. У декларації за 2024 рік Світлана Лазебник вказала 497 грн річної зарплати. Для порівняння, у 2023 році посадовиця декларувала зарплату на рівні близько 389 тис. грн Зазначимо, на руки посадовиця отримувала менше (сума в деклараціях вказується до вирахування податків).

Начальниця відділу охорони здоров’я за рік заробила майже 338 тис. грн

Упродовж 2025 року начальниця міського відділу охорони здоров’я Дружківської міськради Аліса Аксьонова отримала понад 337 тис. грн зарплати.

Найменшу суму за повний місяць нараховували у березні — трохи більше 18,5 тисяч. Для порівняння, у більшості місяців її дохід коливався в межах 24–27 тис. грн.

Найбільше коштів Аксьонова отримала у серпні — майже 80,8 тис. грн Така сума пояснюється не лише основною зарплатою, а й додатковими виплатами: під час відпустки їй нарахували близько 11,5 тис. грн відпускних, а також дві матеріальні допомоги —

на оздоровлення,

на вирішення соціально-побутових проблем,

кожна з яких становила майже 27 тис. грн.

Окремо в деякі місяці Аксьонова отримувала кошти за відрядження — зокрема, у лютому та червні загальна сума таких доплат становила понад 5 тис. грн.

У декларації за 2024 рік Аліса Аксьонова вказала 386 тис. грн річної зарплати. Для порівняння, у 2023 році її дохід становив 339 тис. грн. Втім це дані до вирахунку податків, а вони змінювалися за цей час.

Начальниці управління соцзахисту Дружківської міськради за рік нарахували понад 572 тис. грн

У 2025 році начальниця управління соціального захисту населення Дружківської міської ради Ірина Бардар отримала загалом близько 441 тис. грн зарплати. Про це свідчать дані нарахувань за період із січня по грудень. Втім за останній місяць пройшли ще не всі нарахування.

Упродовж більшості місяців посадовиця отримувала близько 32–33 тис. грн. Найменшими виплатами за повний місяць були стандартні нарахування без додаткових доплат. Водночас найбільші суми припали на березень і червень — тоді виплати зросли за рахунок матеріальної допомоги.

Так, у березні Ірина Бардар отримала понад 63 тис. грн, з яких близько 15 тис. грн — відпускні, а ще понад 31,5 тис. грн — матеріальна допомога на оздоровлення.

У червні виплати сягнули 65,7 тис. грн — сюди увійшли відрядження та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань у розмірі близько 33 тис. грн.

У кількох місяцях посадовиця також отримувала кошти за відрядження — зокрема у вересні (понад 13 тис. грн) та листопаді (понад 3,8 тис. грн). У грудні їй уже нарахували близько 10 тис. грн.

Згідно з декларацією за 2024 рік, Ірина Бардар минулоріч заробила майже 510 тис. грн за основним місцем роботи. У 2023 році її дохід від роботи в управлінні соцзахисту становив близько 445 тис. грн.

Понад півмільйона грн заробила начальниця Служби у справах дітей Тетяна Мельніченко

Службу у справах дітей Дружківської міської ради очолює Тетяна Мельніченко. У 2025 році вона отримала загалом понад 405 тис. грн зарплати та виплат.

Найменші нарахування за повний місяць були на рівні близько 23–24,5 тис. грн. У більшості місяців її базова зарплата коливалася в межах 31–32 тис. грн.

Найбільші суми вона отримувала в місяці, коли нараховували відпускні та матеріальну допомогу. Так, у лютому їй виплатили 58,5 тис. грн — зокрема 13 тис. грн відпускних та майже 30 тис. матеріальної допомоги на оздоровлення. У червні нарахування сягнули понад 63 тис. грн, з яких 32 тисячі становила матеріальна допомога.

У грудні 2025 року, станом на середину місяця, їй уже нарахували 16 тис. грн.

У декларації за 2024 рік Тетяна Мельніченко зазначила дохід від основного місця роботи в розмірі 473 тис. грн. Для порівняння, у 2023 році її заробітна плата становила 384 тис. грн, тобто за два роки доходи зросли, втім варто враховувати, що зросли і податки, а також на фактичний дохід вплинула інфляція.

Від 27 до понад 50 тис. на місяць: якою була зарплата начальниці відділу культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму

За даними Дружківської міськради, у 2025 році начальниця відділу з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Олена Рябченко отримала понад 352 тис. грн зарплати.

Весь рік її щомісячний дохід був стабільним — близько 27 тис. грн.

Найбільше посадовиця отримала у червні — понад 53 тис. грн, з яких близько 26 тис. становила матеріальна допомога. У серпні Олені Рябченко нарахували понад 50 тис. грн. У цю суму входили:

майже 8,5 тис. грн відпускних,

понад 24 тис. грн матеріальної допомоги на оздоровлення.

У декларації за 2024 рік Олена Рябченко зазначила дохід у близько 445 тис. грн, а у 2023 році — приблизно 281 тис.у грн заробітної плати.

В Управлінні ЖКГ за рік було два керівника, зарплата їхня майже не відрізнялася

З січня по квітень 2025 року управління житлово-комунального господарства Дружківської міської ради очолював Петро Шушвалов. За цей період йому загалом нарахували майже 102 тис. грн

Найменшою була зарплата у лютому — трохи більше 19,2 тис. грн, найбільшою — у березні, майже 31 тис. грн. У січні посадовець отримав близько 25 тис. грн, у квітні — майже 26 тис. грн У ці суми вже входили лікарняні більш як 5 тис. грн та понад 13 тис. грн компенсації при звільненні.

У декларації за 2024 рік Петро Шушвалов зазначив, що за основним місцем роботи за рік отримав близько 322 тис. грн заробітної плати, а також задекларував майже 73 тис. грн соціальних виплат.

Після звільнення попереднього керівника управління житлово-комунального господарства Дружківської міської ради обов’язки начальника з травня по грудень 2025 року виконував Олексій Ковальов. За цей період йому нарахували загалом близько 275 тис. грн

Найбільше він отримав у червні — майже 61 тис. грн. У цей місяць до зарплати додали матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань — майже 31 тис. грн, що суттєво вплинуло на загальну суму.

Найменші виплати були:

у серпні — трохи більше 30 тис. грн,

у грудні — близько 20 тис. грн, оскільки дані подавали за неповний місяць роботи.

У різні місяці Ковальов також отримував доплати, які вже входять у загальні суми:

відпускні — від 1 до майже 5 тис. грн,

відрядження — від понад 3 до більш ніж 7 тис. грн

Начальниця фінансового управління Дружківської міськради Ірина Трушина: понад 635 тисяч гривень за 10 місяців 2025 року

До жовтня 2025 року фінансове управління Дружківської міської ради очолювала Ірина Трушина. За період із січня по жовтень їй нарахували загалом понад 635 тисяч гривень заробітної плати та додаткових виплат.

У перші місяці року її дохід був відносно стабільним — у січні, лютому, березні та травні вона отримувала приблизно по 35 тисяч гривень на місяць.

Найбільші суми нарахувань припали на кілька місяців:

квітень — понад 76 тисяч гривень, з яких понад 38 тисяч становила матеріальна допомога на оздоровлення разом із відпускними,

липень — близько 135 тисяч гривень, значну частину з яких склали відпускні та дві матеріальні допомоги — на оздоровлення і на вирішення соціально-побутових питань (разом понад 77 тисяч гривень),

жовтень — майже 144 тисяч гривень, з яких понад 101 тисячі — це компенсація при звільненні з посади.

Окрім цього, у вересні Ірина Трушина отримала понад 12 тисяч гривень відрядних.

У своїй декларації за 2024 рік посадовиця зазначила річний дохід у міськраді на рівні близько 661 тисячі гривень, а за 2023 рік — 472 тисячі гривень зарплати.

Таким чином, лише за десять місяців 2025 року сума її виплат уже суттєво перевищила показники попередніх років.

У листопаді 2025 року фінансове управління Дружківської міської ради очолила в.о. начальниці Наталія Шулигіна. До призначення вона працювала заступницею керівника управління та очолювала бюджетний відділ.

За два неповні місяці на посаді керівниці Шулигіна отримала понад 55 тис. грн:

у листопаді їй нарахували майже 43 тис. грн,

у грудні (не за повний місяць, а на дату запиту) — ще понад 12 тис. грн

Раніше ми писали, що начальник Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов у листопаді отримав понад 320 тис. грн зарплати.