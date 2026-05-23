Російський дрон “Герань-2” (Shahed) в камері українського дрона-перехоплювача. Фото: Володимир Зеленський

РФ створила нову мережу підставних компаній для обходу міжнародних санкцій і постачання деталей з-за кордону, які використовують у виробництві дронів-камікадзе. Серед них — фірма Silver LLC, через яку, за даними розслідувачів, імпортують деталі з Китаю, зокрема двигуни, замасковані під цивільну продукцію.

Про це йдеться у розслідування Under the Radar.

Що відомо

Росія продовжує вибудовувати схеми обходу санкцій для постачання комплектуючих, які використовують у виробництві ударних безпілотників.

Ключовою ланкою нової логістичної схеми стала компанія Silver LLC (ТОВ “Сильвер”), створена у листопаді 2024 року.

Вона, за даними розслідувачів, виступає посередником у постачанні деталей для підприємств особливої економічної зони “Алабуга” в Татарстані.

Саме там розгорнуте масове виробництво ударних дронів типу Shahed-136, або “Герань-2”, як називають їх у Росії.

Компанія не має публічного сайту, логотипа чи сторінок у соцмережах, що ускладнює її відстеження та ідентифікацію міжнародними структурами.

Постачання з Китаю та маскування товарів

Згідно з аналізом коносаментів — вантажних документів, які підтверджують відправлення та перевезення товарів водним шляхом, — розслідувачі встановили, що Silver LLC отримує товари щонайменше від трьох китайських компаній:

Harbin Bin-Au Technology Development,

Shucheng Wanli Trading,

Skyfom Import and Export Trading.

Скриншоти, наведені в розслідуванні Under the Radar

Ці ж постачальники раніше працювали з іншими російськими компаніями-посередниками — Drake LLC та Morgan LLC, які вже перебувають під санкціями США та ЄС.

Після блокування попередніх каналів постачання, за даними розслідування, “Алабуга” запустила нову структуру через Silver LLC.

Китайські компанії декларують продукцію як цивільну або подвійну за призначенням — зокрема камери чи двигуни для газонокосарок.

Водночас розслідувачі зазначають, що йдеться про навмисне маскування військового призначення товарів, зокрема через підміну митних кодів.

У попередніх постачаннях також фіксувалися випадки, коли вантажі маркували як призначені для “спеціальної військової операції”.

Хто стоїть за Silver LLC

Компанія зареєстрована в місті Єлабуга — поруч із виробничою інфраструктурою “Алабуги”. Адреса збігається з офісами “Алабуга Логістик”, яке обслуговує виробництво безпілотників.

Статутний капітал Silver LLC розподілений між чотирма співзасновниками:

Владислав Миколайович Ніколаєв,

Семен Андрійович Кіслінг,

Булат Ільдарович Вахітов,

Реналь Рафісович Ізмайлов.

Керівником компанії є Даніл Олександрович Чураєв.

Реєстр компанії Silver LLC. Скриншот з розслідування:Under the Radar.

Усі вони, за даними розслідування, є випускниками освітньої програми Alabuga Polytech — коледжу, який готує кадри для підприємств ОЕЗ “Алабуга” та пов’язаних з оборонною промисловістю структур.

Частина з них навчалася за технічними спеціальностями, зокрема в галузі програмування та робототехніки, а також уже працювала в структурах особливої економічної зони.

Розслідувачі зазначають, що в такий спосіб “Алабуга” вибудувала замкнену екосистему: навчає власні кадри, після чого залучає їх до реєстрації компаній-посередників, через які здійснюється постачання для військового виробництва.

Це ускладнює виявлення схем міжнародними органами контролю та дозволяє РФ швидко замінювати підсанкційні структури новими “фірмами-примарами”.

Нагадаємо, в Україні зафіксували 695 форм тортур до українських військовополонених у Росії та на тимчасово окупованих територіях. За даними проєкту “Made in Russia: доставлено в полон”, 96% із понад 800 опитаних звільнених бранців повідомили про катування та жорстоке поводження.