Україна зафіксувала 695 форм тортур у російському полоні: що відомо

Правозахисники зафікусвали 695 видів тортур, що застосовують росіяни, фото: Вільне Радіо

В Україні заявили про системне застосування тортур до українських військовополонених у Росії та на окупованих територіях. За даними проєкту “Made in Russia: доставлено в полон”, 96% із понад 800 опитаних звільнених бранців розповіли про катування та жорстоке поводження, а правозахисники вже верифікували 186 місць утримання українців.

Проєкт презентували 22 травня у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, повідомляє журналістка Вільного Радіо.

96% опитаних звільнених полонених заявили про катування

У межах проєкту опитали 800 звільнених з полону українських військових. 96% з них повідомили про катування та жорстоке поводження, а 60% — про сексуальне насильство.

“Під час цих інтерв’ю нас вражає одне, що наскільки схожими є їхні свідчення. Військовополонені – це і чоловіки,і жінки, яких утримували в різних місцях утримання, і в Російській Федерації, і на окупованній території, часто описують майже однакові методи насильства. Вони розповідають про побиття та знущання під час так званих прийомок”, — розповів на презентації посол МЗС з особливих доручень щодо військовополонених і зниклих безвісти Дмитро Пономаренко.



Це підтверджує і Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. У якості прикладу наводить історію українського військового: “На прийомці, коли всі розуміли, що в нього поранення в ногу, його били саме по цій нозі. Після цього він не отримував жодної медичної допомоги”.

Україна зафіксувала 695 форм тортур, які застосовують росіяни

Лубінець каже, що у проєкті зафіксували використання Росією 695 форм різних тортур. До яких входять побиття, фізичне катування, сексуальне насильство, психологічне катування.

“Військовополонених душать, б’ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці.

Системно те, що ми в тому числі фіксували, це антисанитарія, голодування як метод примусу і зафіксовано 860 фактів неналежних умов утримання”, — розповідає уповноважений.

Серед видів тортур він згадує метод “перукар”, коли під час гоління спеціально зрізають не лише волосся, а й шматки шкіри: “Якщо людина починає кричати, то її тут же фізично знову б’ють і застосовують електрошокер”.

Правозахисники верифікували щонайменше 186 місць утримання українців

Правозахисники пітвердили 186 місць утримання українських військовополонених. Як території РФ (у Сибіру у тому числі), так і на тимчасово окупованій території України. А систематичні тортури підтверджені щойнаменше у 29 місцях.

Росія незаконно “засудила” понад дві тисячі українських полонених

Росіяни засудили щонайменше 2112 українських полонених. Серед незаконних вироків українцям — позбавлення волі на 20 років, 25 років, довічно.

Росіяни закатували щойнаменше 149 українських полонених

149 українських полонених, які раніше були верифіковані МКЧХ як військовополонені, за даними української сторони, загинули від катувань.

“Найбільший цинізм полягає в тому, що в Стамбулі передавався список важкопоранених, і ми вимагали, просили, партнери, які нам допомагають просили,аби терміново хоча цей список повернули. Ми зараз отримали 5 тіл хлопців з того списку. Вони просто не дочекались. В тому числі всі 5 повернути з прямими доказами застосування до них тортур. У одного хлопця, якого повернули, зламані практично всі ребра”, — розповідає Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, від катувань у полоні загинув військовий медик Азову Олександр Крохмалюк. Він брав участь в обороні Маріуполя та вийшов у полон з Азовсталі.