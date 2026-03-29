Військовослужбовці, правоохоронці та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати безоплатну корекцію рубцевих змін шкіри. Йдеться про лікування наслідків травм та опіків після повного загоєння ран.

Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів.

Програма передбачає повний курс лікування — від консультації до супроводу після процедур.

Пройшовши первинний огляд, кожен пацієнт отримує індивідуальний план лікування. Далі лікарі проводять корекцію рубців, зокрема за допомогою лазерної та ін’єкційної терапії. Перед кожним сеансом лікар оцінює стан шкіри, а протягом усього курсу пацієнта супроводжують фахівці.

Також передбачені телемедичні консультації (за потреби), навчання самостійного догляду за шкірою та оцінка змін рубця в динаміці. Після завершення лікування пацієнт отримує індивідуальні рекомендації.

Однак скористатися програмою можна лише після завершення хірургічного лікування та повного загоєння ран, коли рубці вже сформовані.

Отримати допомогу можуть:

учасники бойових дій,

люди з інвалідністю внаслідок війни,

військовослужбовці (зокрема іноземці та люди без громадянства),

представники служб цивільного захисту, ДКВС та НАБУ, які брали участь у захисті України,

поліцейські, які виконують завдання в районах бойових дій.

Щоб скористатися програмою, потрібно підготувати документи: паспорт, ідентифікаційний номер, посвідчення УБД або документ про інвалідність внаслідок війни, а також направлення від лікаря чи військової частини.

Подати заявку можна онлайн через спеціальну форму або звернутися безпосередньо до медзакладу, який надає такі послуги. Перелік закладів доступний на сайті Міністерства у справах ветеранів за посиланням.

Для довідок працює телефон відділу медичної підтримки Мінветеранів: +380 63 230 21 72.

