Військові з Хлібодарівської громади можуть отримати мотиваційні виплати: куди звертатись

Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

По 30 тис. грн виплачують мобілізованим жителям Хлібодарівської громади. Це мотиваційна виплата тим, хто долучається до війська. Для отримання коштів треба звернутися з заявою до Хлібодарівської ВА.

Про затверджену матеріальну допомогу повідомили в Хлібодарівській СВА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Ці гроші передбачені Програмою з виплати одноразової матеріальної допомоги військовозобов’язаним, яких призвали на військову службу під час мобілізації, або прийняли на службу до військових підрозділів сил оборони за контрактом не менше ніж на 3 років.

На ці виплати з бюджету виділили 900 тис. грн на рік.

Кожен мобілізований може отримати 30 тис. грн. Для цього треба подати заяву на документи, що підтверджують статус, до Хлібодарівської СВА.

Для погодження виплати мобілізований має відповідати хоча б одній з умов:

його місце проживання зареєстроване на території Хлібодарівської громади не пізніше 5 березня 2022 року;

він — переселенець з Хлібодарівської громади, який зараз проживає в іншому регіоні та має довідку ВПО.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, що на Донеччині у 2026 році в усіх громадах платитимуть однакові соціальні допомоги. Залежно від власних бюджетів частині громад надаватимуть більше дотацій.