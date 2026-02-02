Рішення суду. Ілюстративне фото: Pexels

Під час служби на Донеччині військовий знайшов понад 10 кілограмів тротилу, порох, електродетонатори та набої. Усе це він привіз додому — на Одещину. Згодом вибухівку вилучили правоохоронці, а чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності. Суд призначив йому один рік іспитового строку.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку Татарбунарського районного суду Одеської області.

За матеріалами справи, йдеться про уродженця села Тузли, який проходив військову службу за мобілізацією та обіймав посаду моториста у понтонно-мостовому батальйоні. У середині квітня 2025 року він виконував бойове завдання в районі Краматорська на Донеччині та знайшов вибухові речовини та боєприпаси.

Серед знайденого були понад 10 кілограмів тротилу, нітроцелюлозний порох загальною масою майже чотири кілограми, саморобні електродетонатори миттєвої та уповільненої дії, а також 220 набоїв калібру 5,45 мм.

Усі ці предмети чоловік перевіз до місця свого проживання в Одеській області. Там він зберігав їх без законного дозволу.

13 червня 2025 року вибухівку та боєприпаси вилучили правоохоронці під час санкціонованого обшуку в оселі фігуранта.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив не карати його суворо. Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, проходить військову службу, позитивно характеризується за місцем проживання та має сталі соціальні зв’язки.

Дії військового кваліфікували за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів і вибухових речовин без дозволу.

Суд призначив йому три роки позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Протягом цього часу засуджений має періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження.

Крім того, з чоловіка стягнули понад 16 тисяч гривень за проведення судових експертиз. Усі вилучені вибухові речовини, боєприпаси та детонатори суд постановив знищити.

Вирок ухвалили 29 січня. Його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

