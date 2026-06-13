Військовим, які пішли у СЗЧ, пропонують повернутися на службу без батальйону резерву та самостійно обрати підрозділ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Українським захисникам, які самовільно покинули частини до 12 червня 2026 року, пропонують повернутися на службу без батальйону резерву та самостійно обрати підрозділ. Програма діє до 20 вересня 2026 року. Розповідаємо, як подати рапорт.

Про новий механізм повернення з СЗЧ розповіли у пресслужбі міністерства оборони України.

Найпростіший шлях — через застосунок Армія+, в якому слід:

обрати новий підрозділ з переліку;

вказати досвід служби та бажаний напрям;

отримати супровід до зарахування в нову частину.

Рапорт також можна подати безпосередньо до військової частини, через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ або через 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ.

Повний перелік підрозділів, куди можна повернутися із СЗЧ, можна переглянути посиланням.

Після того, як рапорт погодять, у застосунку Армія+ з’явиться статус “В дорозі”, який означає, що впродовж 5 днів слід прибути до нової військової частини.

У Міноборони попередили, що програма діє для ЗСУ, а для військовослужбовців Національної гвардії ці ж умови запрацюють найближчими днями.

Нагадаємо, військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що встановлення чітких термінів служби неможливе без посилення мобілізації та змін у системі бронювання. Вона попередила, що “популярних рішень” не буде й суспільство повинно бути до цього готове.