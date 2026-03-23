Військовим хочуть обмежити доступ до азартних ігор: як це працюватиме

Алгоритм обмеження військових від участі в азартних іграх. Фото: Мінцифри

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

В Україні готують механізм, який обмежить доступ військових до азартних ігор під час воєнного стану. Під час авторизації їх перевірятимуть через реєстр. Якщо обмеження підтверджується — доступ до гри блокуватимуть.

Про це повідомили у Мінцифри.

Там пояснили, що під час авторизації гравця перевірятимуть користувача через реєстр військовослужбовців і список тих, кому обмежено доступ до азартних ігор.

Тим часом організатор азартних ігор не буде бачити статусу військового. Йому надійде лиш інформація про обмеження, без витоку даних і пояснень.

За впровадження й роботу механізму відповідатиме PlayCity — українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей.

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що суспільство підтримує необхідність такого регулювання. Як приклад там наводять електронну петицію службовця 59-ї ОМПБр Павла Петриченка із закликом обмежити доступ військових до азартних ігор. У березні 2024-го вона набрала понад 26 тисяч голосів.

“Цей суспільний запит став прямим сигналом про масштабність проблеми у військовому середовищі та загрозу, яку вона становить для боєздатності й морального стану захисників України”, — йдеться у повідомлені.

