Військовим після полону дозволили не обирати між відпусткою та звільненням зі служби, — ГО “Принцип”

Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Від 4 лютого набув чинності закон, який дає військовим після полону право не обирати між можливістю звільнення зі служби та 90-денною відпусткою. Тепер військові можуть скористатися цією відпусткою без необхідності вибору між двома варіантами. Раніше, уточнюють у ГО “Принцип”, військові частини могли неправомірно не звільняти військових після закінчення відпустки, оскільки попередня редакція закону дозволяла себе трактувати по-різному.

Про це повідомили у пресслужбі ГО “Принцип”.

“Нам відомі випадки, коли раніше військових після відбутої відпустки не звільняли зі служби за їхнім бажанням. Такі дії були неправомірними, бо військові частини керувалися попередньою версію закону, яка дозволяла різні трактування. Сподіваємося, що нова редакція дозволить уникнути таких ситуацій, адже також долучалися до адвокації цього питання”, — зазначили у ГО.

Там додали, що, згідно з новим законодавством, звільнені з полону військові мають право на 90-дневну відпустку зі збереженням грошових виплат. Відкликати цю відпустку можна лише за згодою військовослужбовця. Крім того, вони отримують право на звільнення з військової служби в будь-який момент.

Також закон дає можливість військовим звертатися за додатковими виплатами у зв’язку зі звільненням. Для отримання такої інформації, зокрема, можна скористатися “Правовим навігатором” за посиланням.

У разі відмови командування від звільнення, продовжили в ГО “Принцип” військові можуть звертатися до відповідних управлінь: Головного управління з захисту прав військових, Адміністрації ДПСУ, Головного управління НГУ або Головного управління НПУ.

