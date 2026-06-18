Військові та казино. Ілюстративне фото: Мінцифри

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову про обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Під час авторизації їх перевірятимуть через реєстр. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу — доступ до гри заблокують.

Про це повідомили в Мінцифри.

Там розповіли, що мета ініціативи — захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов’язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри.

Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в Реєстрі людей, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в Реєстрі військовослужбовців — його впроваджує Міноборони.

Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано.

Водночас, наголошують у міністерстві, організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування — зокрема, чи пов’язане воно з проходженням військової служби або іншими обмеженнями.

За впровадження й роботу механізму відповідатиме PlayCity — українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей. Обмін даними між державними ресурсами відбуватиметься через систему електронної взаємодії “Трембіта”.

“Зараз PlayCity не має повноважень самостійно блокувати сайти вручну. Агентство виявляє нелегальні гральні ресурси та ухвалює рішення про необхідність обмеження доступу до них. Надалі це рішення реалізується через НКЕК та інтернет-провайдерів відповідно до вимог Закону № 768”, — додали у Мінцифри.

Раніше у пояснювальній записці до постанови зазначали, що суспільство підтримує необхідність такого регулювання. Як приклад там наводили електронну петицію службовця 59-ї ОМПБр Павла Петриченка із закликом обмежити доступ військових до азартних ігор. У березні 2024-го вона набрала понад 26 тисяч голосів.

Нагадаємо, у 2026 році захисники та захисниці України можуть скористатися низкою державних житлових програм — від компенсації оренди до пільгових кредитів під 0–3% річних.