Вкладав бордюри та не міг повернутися на Донеччину: жителя Кіровоградщині підозрюють у триманні переселенця в трудовому рабстві

Переселенець з Донеччини ймовірно потрапив у трудове рабство, фото ілюстративне: Мирноградська територіальна громада

Примус до важкої праці, відсутність оплати, погроза фізичною розправою — у цьому правоохоронці підозрюють жителя Кіровоградщини, який начебто тримав у трудовій залежності 56-річного переселенця з Донеччини і не дозволяв тому повернутися додому.



Про це повідомили у пресслужбі Кіровоградської обласної прокуратури.

За даними слідства, фігурант скористався скрутним становищем 56-річного переселенця з Донеччини, який через війну втратив роботу та залишився без засобів для існування. Чоловік певний час підробляв різноробочим у підозрюваного, однак згодом, як вважає слідство, фактично потрапив у трудову залежність.

Потерпілого поселили на території домоволодіння у Кропивницькому та змушували виконувати важку фізичну роботу — прибирати територію, класти бордюри, доглядати за деревами, збирати листя, прибирати за собаками та працювати у гаражному кооперативі. За виконану роботу чоловіку не платили, належним чином не забезпечували харчуванням, а коли той просив гроші, щоб повернутися додому на Донеччину, йому, за версією слідства, погрожували фізичною розправою.

Правоохоронці встановили, що за роботу потерпілого гроші отримував саме підозрюваний, однак самому чоловіку їх не передавав. Під час розслідування також з’ясовано, що потерпілий тривалий час проживав у підпорядкуванні фігуранта та перебував у вразливому стані.

Жителю Кіровоградщини оголосили про підозру у вербуванні людини з метою експлуатації з використанням обману та уразливого стану потерпілого (ч. 1 ст. 149 КК України). Якщо суд визнає його винним, фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також прокурори подали до суду клопотання, аби на час розслідування підозрюваного взяли під варту.

