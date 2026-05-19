Намісник Святогірської лаври Арсеній, Ігор Яковенко — в миру. Фото: Свято-Успенська Святогірська лавра

Настоятель Святогірської Лаври Арсеній з липня 2024 року намагається оскаржити через суд указ президента України Володимира Зеленського, яким йому призупинили громадянство. Засідання по цій справі мало відбутися у березні 2026-го, однак відтоді його переносили двічі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із Єдиного державного реєстру судових рішень.

З кінця липня 2024 року настоятель Свято-Успенської Святогірської лаври Арсеній — Ігор Яковенко в миру — намагається оскаржити указ президента України № 898/2022 від 28.12.2022. Раніше медійники стверджували, що цим документом священнику призупинили громадянство.

Водночас у позовній заяві зазначається, що президентським указом Яковенко саме “втратив громадянство України в частині”. Відомостей про документ у відкритому доступі немає, адже він містить персональні дані.

Раніше ми писали, що чергове засідання у цій справі мало відбутися 4 березня. Однак відтоді розгляд позову переносили двічі: спочатку на 11 травня через тимчасову непрацездатність одного із членів судової колегії, а згодом через відпустку.

Наступне судове засідання, під час якого захист Яковенка спробує визнати неправомірним та скасувати президентський указ, мають провести 15 червня 2026-го.

Нагадаємо, Чечелівський районний суд Дніпра продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита Арсенія ще на два місяці. Намісник Святогірської лаври фігурує в іншій справі, де його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії та поширенні інформації про Сили оборони.