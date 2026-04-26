Намісник Святогірської лаври Арсеній.

Чечелівський районний суд Дніпра продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита Арсенія ще на два місяці. Намісника Святогірської лаври звинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії та поширенні інформації про Сили оборони.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з ухвали суду.

Суд продовжив запобіжний захід для митрополита, який призначили у лютому 2026 року, ще на два місяці. Арсеній сидітиме під цілодобовим домашнім арештом до 20 червня 2026 року. Водночас захист священника клопотав про нічний домашній арешт або ж взяття на поруки — отримали відмову.

Митрополита зобовʼязали не відлучатися з Романівки на Київщині без дозволу суду, але він має право покидати свою домівку, аби пройти в укриття при сигналі повітряної тривоги чи отримати медичну допомогу, йдеться в ухвалі. Також він має утриматися від спілкування зі свідками по справі, а ще здати закордонний паспорт.

Окрім цього, суд задовольнив клопотання адвокатів намісника Святогірської лаври про повернення застави, яку внесли за чоловіка у жовтні 2025 року. Тоді Дніпровський апеляційний суд змінив запобіжний захід та призначив понад 1,5 мільйона гривень.

Заставу внесли 28 жовтня, однак того ж дня, коли митрополит Арсеній виходив із СІЗО, його затримала СБУ в іншій справі, згодом їх об’єднали в одну. Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.

Наступне засідання Чечелівського суду у справі священника має відбутися 13 травня.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

Зазначимо, що ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.

Нагадаємо, настоятель Святогірської Лаври Арсеній з липня 2024 року намагається оскаржити через суд указ президента України Володимира Зеленського, яким йому призупинили громадянство.