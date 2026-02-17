Намісник Святогірської Лаври півтора року позивається проти президента Зеленського: оскаржує призупинення громадянства

Намісник Святогірської лаври Арсеній. Ілюстративне фото: Свято-Успенська Святогірська лавра

Настоятель Святогірської Лаври Арсеній з липня 2024 року намагається оскаржити через суд указ президента України Володимира Зеленського, яким йому призупинили громадянство. Наступне засідання по цій справі має відбутися у березні 2026-го.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі стану розгляду справ на сайті Судової влади.

З кінця липня 2024 року настоятель Свято-Успенської Святогірської лаври Арсеній — Ігор Яковенко в миру — намагається оскаржити указ президента України № 898/2022 від 28.12.2022. Раніше медійники стверджували, що цим документом священнику призупинили громадянство.

Водночас у позовній заяві зазначається, що президентським указом Яковенко саме “втратив громадянство України в частині”. Відомостей про документ у відкритому доступі немає, адже він містить персональні дані.

Востаннє цю справу розглядав Касаційний адміністративний суд 22 січня 2026-го, однак у реєстрах наразі доступні ухвали лише за 2025 рік. Зокрема, в останній — 17 листопада минулого року — митрополиту дозволили брати участь в наступних засіданнях дистанційно. Нещодавно Арсеній не зміг оскаржити рішення Чечелівського суду, яким йому продовжили запобіжний захід. Його триматимуть у СІЗО ще два місяці — до 22 березня 2026-го.

Наступний розгляд позову, яким настоятель хоче визнати президентський указ неправомірним та скасувати, призначили на 4 березня.

Нагадаємо, Чечелівський районний суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких митрополит Арсеній має статус підозрюваного. Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.