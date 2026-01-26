Намісник Святогірської лаври Арсеній, Ігор Яковенко — в миру. Фото: Свято-Успенська Святогірська лавра

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Митрополит Арсеній не зміг оскаржити рішення Чечелівського суду, яким йому продовжили запобіжний захід. Його триматимуть у СІЗО ще два місяці — до 22 березня 2026-го.

Про це повідомили на сайті Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Сторона захисту настоятеля Святогірської Лаври Арсенія просила суд замінити запобіжний захід, який не був би пов’язаний з ув’язненням. Натомість прокурорка подала клопотання про продовження арешту священника — ще на 60 днів.

До цього йшлося про розгляд апеляції на рішення Чечелівського районного суду Дніпра, який продовжив арешт митрополита — до 3 лютого 2026 року включно.

Зрештою суд вирішив подовжити запобіжний настоятелю захід у вигляді утримання в СІЗО до 22 березня 2026-го. Його адвокати знову готують апеляцію.

Також Арсеній — в миру Ігор Яковенко — й надалі немає права на заставу.

Раніше Чечелівський районний суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких митрополит має статус підозрюваного.

Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

Зазначимо, що ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.

Більше про те, як просувається справа настоятеля Святогірської лаври Арсенія ми розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, у Святогірській Лаврі заявили, що з їхнього скиту викрали дзвони та інші церковні предмети.