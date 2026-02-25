Намісник Святогірської лаври Арсеній, Ігор Яковенко — в миру. Фото: Свято-Успенська Святогірська лавра

Чечелівський районний суд Дніпра під час засідання 25 лютого змінив запобіжний захід митрополиту Арсенію. Намісника Святогірської лаври звинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії та поширенні інформації про Сили оборони. Тепер чоловік під домашнім арештом.

Про це повідомили на сайті Свято-Успенська Святогірської лаври.

Адвокати митропилата Арсенія — Ігоря Яковенка в миру — просили суд змінити запобіжний захід з тримання під вартою на взяття на поруки або домашній арешт. Так, суддя Чечелівського райсуду Дніпра призначив цілодобовий домашній арешт до 25 квітня, без застосування електронного засобу контролю.

Митрополита звільнили з-під варти у залі суду. У клопотанні щодо повернення обвинувального акту суд відмовив.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 5 березня в Чечелівському райсуді Дніпра.

Раніше суд об’єднав два кримінальні провадження, у яких митрополит має статус підозрюваного. Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

Зазначимо, що ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.

Більше про те, як просувається справа настоятеля Святогірської лаври Арсенія ми розповідали в окремому матеріалі.

Нагадаємо, настоятель Святогірської лаври Арсеній з липня 2024 року намагається оскаржити через суд указ президента України Володимира Зеленського, яким йому призупинили громадянство. Наступне засідання по цій справі має відбутися у березні 2026-го.