Влада Бахмута планує відзначити 45 випускників шкіл громади у 2026-2027 роках: у скільки це обійдеться

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Не менш як 45 випускників шкіл Бахмутської громади хочуть відзначити за високі досягнення у навчанні. Кошти на це вже розподіли на 2026 та 2027 роки. Скільки коштувати нагородження — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із затвердженої програми “Освіта Бахмутської міської територіальної громади”.

За документами, у цей та наступний роки із бюджету Бахмутської громади планують виділити загалом 45 тисяч гривень на відзначення випускників шкіл. Гроші розподілили порівну — 22,5 тисячі гривень цьогоріч та ще стільки ж — у 2027-му.

Як уточнюють посадовці, кошти спрямують саме на нагородження випускників закладів загальної середньої освіти, які отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою. За підрахунками, таких буде загалом 45.

Відзначатимуть дітей у червні-липні.

