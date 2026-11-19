Особистий прийом. Ілюстративне фото: Pixabay

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На початку грудня 2026-го керівництво Бахмутської військової адміністрації планує провести особистий прийом переселенців громади, які нині проживають в Житомирі. Однак перед цим посадовці просять оновити анкету обліку — вона потрібна, аби надалі люди змогли отримувати необхідну підтримку.

Про це повідомили у Бахмутській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що посадовці планують провести виїзну зустріч для бахмутян у Житомирі на початку грудня 2026-го. Точну дату, час та місце не розголошують з міркувань безпеки, однак обіцяють повідомити їх телефоном усім, хто пройде попередню реєстрацію за цим посиланням.

Після заходу охочі зможуть отримати необхідні адміністративні послуги, зокрема від бюро технічної інвентаризації, а також гуманітарну допомогу. Із собою просять взяти оригінали документів на всіх членів родини:

паспорт;

ІПН;

довідку ВПО;

свідоцтво про народження (для дітей).

Окрім цього, посадовці збирають інформацію про фактичну кількість вихідців з Бахмутської громади, які нині мешкають на Житомирщині. Це необхідно для визначення їхніх соціально-економічних потреб, аби надалі спланувати напрямки підтримки. Оновити анкету обліку має повнолітній представник сімʼї за цим посиланням.

Нагадаємо, влада Бахмута спрямувала на підтримку переселенців громади ще майже 5,5 мільйона гривень. Допомогу розподілять за 15 напрямками: від виплат літнім людям і ВПО до підтримки сімей загиблих захисників, родин зниклих безвісти та військових.