"Миргородкурорт". Ілюстративне фото: Wikimedia

У 2026-му лікувально-оздоровчий заклад “Миргородкурорт” прийматиме ветеранів Добропільської громади, а також їхні родини. Ініціативу фінансуватимуть бюджетним коштом у межах соціальної програми. Як скористатися можливістю — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Влада Добропілля провела засідання конкурсної комісії з питань надання соціальних послуг коштом місцевого бюджету. За його результатами обрали заклад, який упродовж 2026-го прийматиме на оздоровлення ветеранів громади — “Миргородкурорт”.

Ініціативу реалізують в межах програми “Соціальна адаптація ветеранів війни та членів їхніх сімей”. Вона складається з двох етапів: тижневої реабілітація в закладах та індивідуальної допомоги в громаді (психологів та соцпрацівників).

У військовій адміністації закликають звертатися за деталями участі в програмі до місцевого управління соцзахисту — м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, офіс 117-1. Також вони приймають дзвінки за цим номером: +38 (066) 867-16-17.

