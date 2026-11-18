Начальник Добропільської МВА Андрій Бондаренко. Фото: "Суспільне. Донбас"

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Очільник Добропільської військової адміністрації Андрій Бондаренко спілкуватиметься з переселенями громади в Шептицькому 19 листопада. Охочі зможуть отримати відповіді на питання, які їх турбують. Як долучитися — читайте далі.

Про це повідомили у Добропільській міській військовій адміністрації.

У найближчий четвер, 19 листопада 2026 року, очільник Добропільської військової адміністрації Андрій Бондаренко проведе особисту зустріч із переселенцями громади, які нині мешкають в Шептицькому. Зустріч триватиме упродовж години — з 12 по 13:00.

Під час прийому охочі зможуть звернутися до посадовця, отримати консультації, озвучити проблемні питання та пропозиції, що потребують уваги й реагування.

Долучитися можна за адресою: вул. Сокальська, 1, каб. 501. Однак перед цим просять пройти попередню реєстрацію, яка триватиме протягом 18 листопада з 14 до 18:00 за телефоном — +38 (095) 791-41-90.

Нагадаємо, Добропільська міська військова адміністрація 23 жовтня змінила місцеву програму “Громада вами опікується” на 2026 рік: заплановані витрати на допомогу літнім людям у скруті скоротили на 150 тис. грн, натомість цю суму додали на матеріальну допомогу іншим категоріям населення. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, що саме змінилося в документі.