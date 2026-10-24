Добропільська МВА спростувала інформацію про збір коштів для дітей громади

Скриншот з допису Добропільської міської військової адміністрації

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У соцмережах поширюють оголошення про благодійний збір коштів для дітей Добропільської громади. Гроші просять переказувати на приватні банківські картки та рахунки фізичних осіб. У міській військовій адміністрації заявили, що не оголошували такого збору.

Про це повідомили у Добропільській міській військовій адміністрації.

“Добропільська міська військова адміністрація офіційно повідомляє: жодного такого збору коштів не оголошувала і не проводить”, — йдеться у повідомленні.

Мешканців закликають не переказувати гроші за оголошеннями, які посилаються на потреби дітей громади, якщо офіційного підтвердження цьому немає. Перевіряти таку інформацію радять через офіційні ресурси Добропільської МВА.

Якщо люди вже переказали кошти й підозрюють шахрайство, в адміністрації радять звернутися до Національної поліції за номером 102.

Нагадаємо, у Дніпрі планують відкрити тимчасовий прихисток для переселенців із Добропілля. Осередок обладнали спальними місцями, душовими, кухнями та відпочинковими зонами. Коли саме він запрацює — поки не уточнюють, але вже приймають заяви на поселення.