Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

До 2029-го влада Добропілля запланувала профінансувати матеріальну допомогу для переселенців громади у скруті на 10,7 мільйона гривень. Щорічно ініціатива коштуватиме місцевому бюджету близько 2,6 мільйона гривень. Раніше на програму планували виділити менше грошей.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Добропільської МВА.

За документом, посадовці заклали гроші на матеріальну підтримку окремим вихідцям громади, які перебувають у складних життєвих обставинах. Серед отримувачів такої допомоги — люди з інвалідністю, літнього віку, переселенці та інші вразливі категорії населення.

Цю програму планують фінансувати упродовж чотирьох років — до 2029-го. Ініціатива обійдеться місцевому бюджету щорічно у 2 мільйони 675 тисяч гривень, тобто загальна сума фінансування — 10,7 мільйона гривень. Цим коштом зможуть допомагати 535 людям.

Зазначимо, що у березні 2026-го грошей на ініціативу з допомоги жителям громади у скруті планували спрямувати менше грошей — по 925 тисяч гривень на рік. Тоді така підтримка могла охопити лише 185 людей.

Нагадаємо, “Добропільщина — сила єднання” в Одесі став шостим гуманітарним хабом для вимушених переселенців із громади, відкритих місцевою ВА по країні. Де і як він працює, а також які послуги там можна отримати, розповідаємо далі.