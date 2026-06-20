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На потреби військових, які виконують бойові завдання на Донеччині, додатково спрямували 17,2 мільйона гривень. Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання Ради оборони області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Донеччина щодня залишається одним із найскладніших напрямків фронту. Тому підтримка наших захисників має бути швидкою, постійною і максимально практичною”, — наголосив Вадим Філашкін.

За словами посадовця, обласна влада продовжує підтримувати військових, які боронять регіон та виконують бойові завдання на передовій.

“Продовжуємо системно допомагати підрозділам, які тримають оборону області й щодня виконують надважку роботу. Працюємо далі”, — написав посадовець.

Раніше ми розповідали, що українські захисники продовжують утримувати оборону в районі села Закітне Лиманської громади. Попри постійний тиск з боку російських загарбників, повного контролю над населеним пунктом вони не встановили. Водночас фіксуються спроби проникнення до Закітного окремими російськими групами, яким періодично вдається заходити в село.