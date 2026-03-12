Влада Донеччини спрямувала ще 38 млн грн на підтримку Сил оборони

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Влада регіону спрямувала ще 38 мільйони гривень на підтримку ЗСУ. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у четвер, 12 березня.

Зокрема, українські військові отримають ще 38 мільйонів гривень — кошти для військових на передовій, розповів Філашкін. Їх мають спрямувати на закупівлю БпЛА, дронів та засобів РЕБ.

Окремо посадовці підтримали Слов’янську та Дружківську громади: з обласного бюджету туди направили гроші на оборону. Іншу частину фінансування спрямують на посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури. Про які суми йдеться — не кажуть.

Нагадаємо, війська країни-агресорки використовують окуповану частину Часового Яру як логістичний та командний хаби. Окупанти атакують звідки в напрямку Костянтинівки та Словʼянська. Крім того, вони продовжують накопичувати піхоту і техніку для весняного наступу.