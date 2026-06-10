Влада Донеччини спрямувала ще понад 8 млн грн на потреби ЗСУ

Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Влада Донецької області спрямувала ще понад 8 мільйонів гривень на підтримку українських військових, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для оборонців обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у середу, 10 червня. Вони отримають ще понад 8 мільйонів гривень.

Цим коштом для захисників, ймовірно, як і зазвичай, закуплять засоби РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше голова обласної військової адміністрації Філашкіна неодноразово казав, що таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Підтримка військових має бути не разовою, а постійною. Саме тому продовжуємо системно посилювати підрозділи, які щодня тримають найважчі напрямки. Дякую нашим захисникам за службу, а громадам і всім відповідальним службам — за злагоджену роботу”, — написав посадовець.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на 2026 рік. Так, витрати на сектор оборони та безпеки збільшили на 1,56 трильйона гривень.