Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб

Влада регіону виділила ще майже 30 мільйонів гривень з обласного бюджету на потреби фронту. Додаткове фінансування отримають підрозділи військових, які боронять Донеччину від російських загарбників.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про підтримку українських військових ухвалили на черговому засіданні Ради оборони Донецької області. Захисники отримають ще майже 30 мільйонів гривень, які спрямують на “зміцнення обороноздатності підрозділів”.

Ймовірно, кошти спрямують на закупівлю БпЛА, fpv-дронів та засобів радіоелектронної боротьби, як це робили й раніше.

“Підкреслив важливість ефективної комунікації між правоохоронними органами, військовими підрозділами та місцевою владою — маємо працювати всі разом у тісній взаємодії.

Лише спільними зусиллями ми можемо ефективно протидіяти ворогу та тримати міцний оборонний щит Донеччини”, — написав посадовець.

Нагадаємо, 22 жовтня українським військовим вдалося повернути під контроль Кучерів Яр — селище за 26 кілометрів від Добропілля. Населений пункт потрапив під окупацію під час боїв на цьому відтинку в серпні 2025-го.