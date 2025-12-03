Влада Донеччини виділила ще понад 32 млн грн на обладнання для військових: що закуплять

Українські військові. Ілюстративне фото: Міноборони

Влада Донецької області виділила нову субвенцію з обласного бюджету підрозділам Сил оборони України. Захисники регіону отримають понад 32 мільйони гривень на закупівлю необхідних для бойових дій ресурсів.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Відповідне рішення ухвалили у середу, 3 грудня, на черговому засіданні Ради оборони Донецької області. Оборонці регіону отримають додаткові більш як 32 мільйони гривень.

“Наше головне завдання незмінне — максимально підтримувати тих, хто щодня захищає нашу Донеччину та всю Україну”, — наголосив посадовець.

Він уточнив, що виділені кошти підуть на придбання сучасного обладнання. Йдеться про засоби РЕБ — для захисту позицій від російських атак, БпЛА та FPV-дрони — для розвідки та знищення окупантів.

Нагадаємо, Генеральний штаб російської армії заявив про нові просування загарбників у Лимані та назвав їх “проривом”. Українські військові спростовують ці заяви та стверджують, що загарбникам ще не вдалося досягти міста. На напрямку щоденно відбуваються десятки штурмів.