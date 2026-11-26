Хаб "Наш Краматорськ" у Дніпрі. Ілюстративне фото: Краматорська міськрада

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Мережу хабів підтримки переселенців “Наш Краматорськ” планують розширювати, тож місцева влада цікавиться думкою вихідців: де таких осередків не вистачає. Охочі можуть заповнити онлайн-форму — публікуємо її далі.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

Там пояснюють, що хочуть розширити мережу гуманітарно-інформаційних хабів “Наш Краматорськ” задля ефективної підтримки переселенців громади. Де саме вони будуть найбільш корисними — визначать відповіді з онлайн-форми. Пройти її можна за цим посиланням.

За словами посадовці, заповнення анкети має зайняти не більше двох хвилин, однак допоможе:

визначити пріоритетні міста та області для відкриття нових локацій;

сформувати актуальний перелік послуг (гуманітарна допомога, медичні й юридичні консультації, освітні та психологічні заходи, підтримка ВПО);

залишатися на зв’язку та надавати необхідну допомогу.

Також представники адміністрації запевняють: усі надані дані є конфіденційними, а використовуватимуть їх виключно для аналізу потреб громади й планування роботи хабів.

Нагадаємо, Краматорська райдержадміністрація збирає заявки від жителів району, які виїхали до Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Харківської областей, аби сформувати списки можливих отримувачів гуманітарної допомоги. Зареєструватися можуть тільки власники довідок ВПО, які видані у 2026 році.