Влада Краматорська відсудила в Донецької торгово-промислової палати понад 670 тисяч гривень боргу за оренду землі під офіс

Краматорська міська рада. Ілюстративне фото: Антикризовий медіа-центр

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Донецька торгово-промислова палата мала до 2025 року платити за оренду землі у Краматорську. Але через кілька місяців після відкритого російського вторгнення установа перестала виконувати умови договору. Та попри війну частину грошей із неї все ж стягнуть.

Про відповідне рішення журналісти Вільного Радіо дізналися з документів Господарського суду Донецької області, що нині працює в Харкові.

За матеріалами справи, Донецька торгово-промислова палата не сплачувала оренду із серпня 2022 року по червень 2025 року. За це Краматорська міська рада просила стягнути з неї понад мільйон гривень, із яких приблизно 891 тисячу становить основний борг, а решту — інфляційні втрати та річні.

У відзиві палата пояснила, що фактично не використовувала приміщення з березня 2022 року. До того ж вона начебто не мала сплачувати оренду через розташування ділянки в зоні бойових дій або хоча б сплачувати меншу суму, адже у 2024 році Краматорська МВА встановила пільгу на орендну плату. Втім, до доводів установи дослухалися лише частково.

Суд встановив, що з початку заявленого періоду й по 5 травня 2023 року Донецька торгово-промислова палата дійсно могла не сплачувати за найм. Це пов’язано зі змінами в Податковому кодексі під час воєнного стану. Але пільгою на оренду від Краматорської МВА установа не користувалася, адже для цього мала украсти з міської радою додаткову угоду.

У результаті суд вирішив стягнути з неї на користь Краматорської міської ради близько 674 гривень основного боргу, понад 22 тисячі гривень річних і 82 тисячі гривень інфляційних втрат. Ці гроші підуть у місцевий бюджет.

Оскаржити рішення можна до 15 грудня 2025 року.

Раніше ми писали, що в Донецькій області формують каталог релокованих підприємств, аби надавати їм кращу підтримку.