Влада Лимана прийматиме переселенців громади у Кременчуці 12 жовтня: як потрапити

Начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов. Фото: Facebook/Олександр Журавльов

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12 жовтня очільник Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов влаштує особистий прийом. На нього запрошують вихідців з громади, які нині мешкають у Кременчуці та районі. Що можна запитати та куди приходити — читайте далі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

12 жовтня у Кременчуці відбудеться особистий прийом начальника Лиманської міської військової адміністрації Олександра Журавльова для мешканців громади, які тимчасово проживають у місті та його районі. Зустріч триватиме упродовж трьох годин — з 13 до 15:00.

Охочі зможуть звернутися до посадовця з такими питаннями:

соціального захисту населення, виплат, допомог та соціальних гарантій;

надання адміністративних послуг (ЦНАП);

державної реєстрації майна та речових прав на нерухоме майно;

обстеження пошкодженого та зруйнованого майна, оформлення документів і отримання компенсацій.

Місце проведення прийому — Центр підтримки ВПО Лиманської міської територіальної громади — квартал 274, будинок 7 (колишній дитсадок). За додатковою інформацією можна звертатися за цим номером: +38 (066) 278-23-26.

Нагадаємо, у т.з. “ДНР” на одному з підконтрольних окупантам сайтів із пошуку роботи розмістили чотири вакансії, пов’язані з роботою в “адміністрації” Лимана. При цьому жодна з частин міста не перебуває в окупації, що підтверджують незалежні джерела. Щобільше, на цьому напрямку триває контрнаступальна операція бійців ЗСУ.