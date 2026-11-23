Начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов. Фото: Facebook/Олександр Журавльов

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27 листопада очільник Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов влаштує особистий прийом. На нього запрошують вихідців з громади, які нині мешкають у Кропивницькому та районі. Що можна запитати та куди приходити — читайте далі.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

27 листопада у Кропивницькому відбудеться особистий прийом начальника Лиманської міської військової адміністрації Олександра Журавльова для мешканців громади, які тимчасово проживають у місті та його районі.

Також охочі зможуть отримати допомогу з питань:

соціального захисту населення, виплат, допомог та соціальних гарантій;

надання адміністративних послуг (ЦНАП);

державної реєстрації майна та речових прав на нерухоме майно;

обстеження пошкодженого та зруйнованого майна, оформлення документів і отримання компенсацій.

Точний час та дату зустрічі обіцяють повідомити додатково після попередньої реєстрації Пройти її потрібно за цим номером телефону: +38 (066) 278-23-26.

Нагадаємо, частину головного корпусу лікарні у Кременчуці планують капітально відремонтувати для Лиманської центральної районної лікарні. Медзаклад орендує ці приміщення, де після ремонту хочуть облаштувати стаціонарне відділення на 26 ліжок. Роботи оцінюють у понад 83 мільйони гривень із ПДВ. Гроші на ремонт передбачили з місцевого бюджету.