КНМП “Кременчуцька міська лікарня планового лікування”. Фото з Facebook-сторінки лікарні

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Частину головного корпусу лікарні у Кременчуці планують капітально відремонтувати для Лиманської центральної районної лікарні. Медзаклад орендує ці приміщення, де після ремонту хочуть облаштувати стаціонарне відділення на 26 ліжок. Роботи оцінюють у понад 83 мільйони гривень із ПДВ. Гроші на ремонт передбачили з місцевого бюджету.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера в системі Prozorro.

Які приміщення ремонтуватимуть і що там облаштують

Закупівлю на капітальний ремонт оголосила Лиманська центральна районна лікарня. Роботи планують провести в частині головного корпусу Кременчуцької міської лікарні планового лікування за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, проспект Полтавський, 40. У документації цю частину будівлі позначили літерою Б.

Загальна площа приміщень становить 654,1 квадратного метра. Лиманська лікарня орендує їх у Кременчуцької міської ради з кінця 2025 року. Договір поки що уклали на п’ять років — до листопада 2030-го.

За проєктом, після ремонту в приміщеннях облаштують стаціонарне відділення на 26 ліжок. Для пацієнтів передбачили 12 палат: десять двомісних і дві тримісні.

Крім палат, у відділенні планують облаштувати:

санвузли та душові безпосередньо при палатах;

кабінети для попереднього огляду, перев’язок і медичних маніпуляцій, а також кабінет лікаря;

приміщення старшої медсестри;

лабораторію, сестринську та кабінет завідувача відділення;

кімнату для нічного перебування родичів пацієнтів і ритуальне приміщення;

пост медсестри та технічні приміщення.

Проєкт передбачає не лише внутрішнє оздоблення, а й ремонт конструкцій будівлі та заміну інженерних мереж. Зокрема, у приміщеннях запланували демонтувати старі перегородки, підлоги, вікна і двері, зміцнити фундаменти та стіни, облаштувати нові перекриття і дах із металочерепиці.

Також у будівлі мають утеплити фасад і горище та облаштувати пандуси й інші елементи для маломобільних людей.

Окремий обсяг робіт стосується інженерних систем. Зокрема, планують:

замінити системи водопостачання та каналізації, а також облаштувати протипожежний водопровід;

змонтувати опалення, теплу підлогу, вентиляцію та кондиціювання;

прокласти нові електромережі з місцем для підключення резервного генератора, облаштувати заземлення та захист від блискавки;

встановити пожежну сигналізацію та голосове оповіщення про евакуацію;

облаштувати інтернет-мережі, охоронну сигналізацію та систему виклику персоналу;

впорядкувати територію навколо будівлі.

Скільки коштуватиме ремонт

Очікувана вартість закупівлі становить 69 200 365 гривень без ПДВ, або 83 040 438 гривень із податком. Джерелом фінансування вказали місцевий бюджет.

На початку 2026 року, коли Лиманська міська військова адміністрація планувала бюджет громади, на капітальний ремонт цієї ж частини головного корпусу лікарні передбачали 19,4 мільйона гривень. Тоді загальну вартість проєкту оцінювали у 24,5 мільйона гривень. Поки готували проєктну та кошторисну документацію, очікувана вартість закупівлі зросла більш ніж утричі.

Водночас у проєктній документації вказана ще більша сума. За зведеним кошторисним розрахунком, складеним у поточних цінах, реалізація проєкту коштуватиме близько 86,4 мільйона гривень. Це приблизно на 3,3 мільйона більше за очікувану вартість закупівлі.

У проєкті договору передбачили фінансування робіт також у 2027 бюджетному році. Тож фактичні витрати та порядок фінансування залежатимуть від умов договору й передбачених на роботи коштів.

Коли мають завершити ремонт

Тендер оголосили 13 листопада 2026 року. Подати свої пропозиції охочі підрядники можуть до 29 листопада. Переможця визначатимуть за найнижчою ціною.

За умовами закупівлі, підрядник має завершити капітальний ремонт не пізніше за 15 липня 2027 року.

Оплачуватимуть роботи поетапно — після їх виконання та підписання відповідних актів. Останні 10% вартості договору замовник перерахує підряднику після офіційного визнання об’єкта готовим до експлуатації.

Раніше ми писали, що Курахівська міська лікарня з Донеччини орендує приміщення на цокольному поверсі лікувального корпусу в Хусті на Закарпатті. Там медзаклад планує капітально відремонтувати кабінети для обстежень, зокрема комп’ютерної томографії та мамографії.