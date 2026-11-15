Для Курахівської лікарні в Хусті планують ремонт: скільки планують витратити коштів з бюджету

Комунальне некомерційне підприємство “Курахівська міська лікарня”. Архівне фото: Askep

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У Хусті на Закарпатті планують капітально відремонтувати частину приміщень, які орендує Курахівська міська лікарня. Йдеться про цокольний поверх лікувального корпусу, де мають облаштувати кабінети для медичних обстежень. На роботи передбачили понад 10,6 мільйона гривень із місцевого бюджету. Розповідаємо, що саме планують зробити та коли мають завершити ремонт.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру в системі Prozorro.

Що планують облаштувати для Курахівської лікарні в Хусті

Комунальне некомерційне підприємство “Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ” оголосило закупівлю на капітальний ремонт частини приміщень Курахівської міської лікарні.

Ремонтуватимуть орендовані приміщення на цокольному поверсі лікувального корпусу за адресою: Закарпатська область, місто Хуст, вулиця Івана Франка, 113.

Згідно з проєктною документацією, приміщення планують пристосувати для проведення медичних обстежень, зокрема облаштувати кабінети компʼютерної томографії та мамографії.

Роботи не обмежаться косметичним ремонтом. Проєкт передбачає оновлення приміщень та інженерних мереж, необхідних для роботи медичного закладу.

Зокрема, запланували:

загальнобудівельні та оздоблювальні роботи;

облаштування опалення, вентиляції та кондиціювання;

ремонт систем водопостачання й водовідведення;

електромонтажні роботи та освітлення;

прокладання компʼютерної мережі;

встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення про евакуацію.

Окрему увагу в документації приділили пожежній безпеці. Для відремонтованих приміщень передбачили автоматичну пожежну сигналізацію та голосове оповіщення, яке повідомлятиме людей про необхідність евакуації. Також проєкт містить розрахунки часу евакуації людей у разі пожежі та інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Скільки коштуватиме ремонт і звідки гроші

Очікувана вартість закупівлі становить 8 894 167,50 гривні без ПДВ, або 10 673 001 гривню з ПДВ.

Фінансуватимуть роботи з місцевого бюджету — коштом загального фонду за програмою багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню.

Водночас у проєктній документації наведена дещо більша сума. Загальна кошторисна вартість ремонту, розрахована станом на 30 серпня 2026 року, становить 11 539 671 гривню з ПДВ.

Зокрема, у кошторисі передбачили:

близько 5,9 мільйона гривень на будівельні роботи;

понад 2,1 мільйона гривень на обладнання;

понад 1,6 мільйона гривень на інші витрати;

близько 1,9 мільйона гривень податку на додану вартість.

Отже, очікувана вартість оголошеної закупівлі приблизно на 867 тисяч гривень менша, ніж загальна кошторисна вартість проєкту. Скільки фактично заплатять за ремонт, стане відомо після визначення підрядника та укладення договору.

Коли мають завершити ремонт

Станом на 14 листопада 2026 року закупівля перебуває на етапі подання пропозицій. Компанії, які хочуть виконати роботи, можуть подати документи до 29 листопада 2026 року.

Початок аукціону запланували на 30 листопада. За умовами закупівлі, ремонт мають завершити до 31 березня 2027 року.

Передбачена й можливість авансового платежу: підрядник зможе отримати до 29% вартості договору протягом пʼяти банківських днів після його підписання. Решту 71% оплачуватимуть після виконання робіт — протягом 30 календарних днів.

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