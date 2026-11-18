Особистий прийом. Ілюстративне фото: Pexels

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20 листопада заступниці голови Лиманського міського голови спілкуватимуться з переселенцями громади, які нині мешкають в Кременчуці та Золотоноші. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Як потрапити на прийом — читайте далі.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Найближча дата прийому заступниць Лиманського міського голови Юлії Рибалко та Надії Авдєєнко — у пʼятницю 20 листопада. Потрапити на зустріч зможуть переселенці громади, які нині мешкають в Кременчуці чи Золотоноші. Вони спілкуватимуться за таким графіком:

з 14:00 до 15:00 — п рийом у Кременчуці проведе Рибалко;

рийом проведе Рибалко; з 13:00 до 15:00 — п рийом у Золотоноші проведе Авдєєнко.

Водночас точне місце зустріч не розголошують, а дізнатися його та записатися можна за номером телефону: +38 (066) 278-23-26. За цим же контактом надають додаткові розʼяснення.

Нагадаємо, Краматорська райдержадміністрація збирає заявки від жителів району, які виїхали до Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Харківської областей, аби сформувати списки можливих отримувачів гуманітарної допомоги. Зареєструватися можуть тільки власники довідок ВПО, які видані у 2026 році.