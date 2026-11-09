Влада Лимана спілкуватиметься з переселенцями громади в Словʼянську 10 листопада: як потрапити на зустріч

Особистий прийом. Ілюстративне фото: Pixabay

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10 листопада заступник очільника Лиманської військової адміністрації Олексій Мікулін влаштує особистий прийом. На нього запрошують вихідців з громади, які нині мешкають у Словʼянську. Куди приходити — читайте далі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

10 листопада в Словʼянську проведуть особистий прийом заступника начальника Лиманської міської військової адміністрації Олексія Мікуліна для переселенців громади. Зустріч триватиме упродовж години — з 12 до 13:00.

Місце проведення прийому — вул. Батюка, 23.

Охочі зможуть звернутися з питаннями, що потребують розв’язання. Також під час зустрічі надаватимуть консультації.

Нагадаємо, діти з Лиманської громади можуть отримати путівки на 21-денний відпочинок у дитячому центрі “Артек”. У грудні там проведуть нову тематичну зміну. Путівки для дітей із певних пільгових категорій надають коштом держави.