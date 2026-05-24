У Мангушській громаді оновили склад молодіжної ради при селищній адміністрації на наступні два роки. Серед них є як і школярі, так і представники громадськості та освітяни, а ще ветеран російсько-української війни.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Мангушської СВА.
За документом, до складу молодіжної ради при Мангушській селищній адміністрації у 2026-2028 роках увійшли усього 15 людей. Більшість з них, як зазначають посадовці, — активна молодь громади. Також є і представники освітнього та громадського секторів.
Молодіжна рада — це консультативно-дорадчий орган, який створюють при міській раді для представлення інтересів молоді та участі молодих людей у місцевому самоврядуванні. Серед їхніх повноважень:
Фактично молодіжна рада не ухвалює обов’язкових рішень, але може вносити пропозиції, які влада зобов’язана розглянути. Учасники також мають право законодавчої ініціативи на місцевому рівні.
