Мангуш. Ілюстративне фото: Eduard, "Шукач"

У Мангушській громаді оновили склад молодіжної ради при селищній адміністрації на наступні два роки. Серед них є як і школярі, так і представники громадськості та освітяни, а ще ветеран російсько-української війни.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Мангушської СВА.

Хто у складі молодіжної ради Мангуша

За документом, до складу молодіжної ради при Мангушській селищній адміністрації у 2026-2028 роках увійшли усього 15 людей. Більшість з них, як зазначають посадовці, — активна молодь громади. Також є і представники освітнього та громадського секторів.

Діана Васильєва — працівниця Мангушської публічної бібліотеки, голова молодіжної ради;

Анар Джафаров — ветеран російсько-української війни, заступник голови молодіжної ради;

Катерина Сафошина — учениця Мангушської ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, секретарка молодіжної ради;

Інна Діденко — членкиня громадської організації “Софія-Мангуш”;

Віктор Єварлак — активна молодь громади;

Анастасія Журавльова — активна молодь Донеччини;

Єлизавета Кулік — студентська молодь;

Лілія Коротіч — активна молодь громади;

Костянтин Михальов — активна молодь громади;

Вікторія Присяжнюк — заступниця директора з навчально-виховної роботи Мангушської ОЗЗСО І-ІІІ ступенів;

Катерина Троян — активна молодь громади;

Карина Снігур — активна молодь громади;

Свиридов Дмитро — активна молодь громади;

Нікіта Скляров — учень Мангушської ОЗЗСО І-ІІІ ступенів;

Марк Устименко — учень Мангушської ОЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Що таке молодіжна рада

Молодіжна рада — це консультативно-дорадчий орган, який створюють при міській раді для представлення інтересів молоді та участі молодих людей у місцевому самоврядуванні. Серед їхніх повноважень:

розробка пропозицій щодо молодіжної політики громади;

консультування депутатів і виконавчих органів з питань, які стосуються молоді;

ініціювання проєктів і програм для молоді;

залучення молоді до громадського життя.

Фактично молодіжна рада не ухвалює обов’язкових рішень, але може вносити пропозиції, які влада зобов’язана розглянути. Учасники також мають право законодавчої ініціативи на місцевому рівні.

Нагадаємо, протягом 2026-2028 років з бюджету Мангушської військової адміністрації, яка працює в евакуації, планують спрямувати 1,2 млн грн на культурні заходи. У 2026 році на це передбачили 400 тисяч гривень. Розповідаємо, на які саме заходи мають піти кошти.