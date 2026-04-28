Влада Мирнограда проведе прийом для ВПО у Павлограді 29 квітня: як потрапити

Влада Мирнограда анонсувала особистий прийом для вихідців громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже у найближчу середу, 29 квітня. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

У найближчу середу, 29 квітня 2026 року, влада Мирнограда спілкуватиметься з вихідцями громади. Отримати відповіді на свої питання можна буде упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за звичною адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Прийом, ймовірно, відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо питань компенсацій за знищене житло.

Нагадаємо, у Донецькій області понад третини керівників військових адміністрацій обмежували у 2025 році право громадян знати, як розпоряджаються коштами платників податків та які правила встановлюють.