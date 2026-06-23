Влада Мирнограда прийматиме переселенців громади 24 червня у Павлограді: як долучитися

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Посадовці з Мирноградської ВА анонсували особистий прийом для вихідців громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже у найближчу середу, 24 червня. Куди звертатися — розповідаємо далі.
Про це повідомили у Мирноградській МВА.
У найближчу середу, 24 червня 2026 року, влада Мирнограда спілкуватиметься з вихідцями громади. Отримати відповіді на свої питання можна буде упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.
Долучитися можна за звичною адресою: вул.Дніпровська 125/2.
Прийом, ймовірно, відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.
Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо:
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