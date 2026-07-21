Влада Мирнограда прийматиме переселенців громади 24 липня у Дніпрі: як долучитися

Прийом для переселенців. Ілюстративне фото: Мирноградська МВА

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Посадовці з Мирноградської ВА анонсували особистий прийом для вихідців громади, які евакуювалися до Дніпра. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже у найближчу пʼятницю, 24 липня. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

У найближчу пʼятницю, 24 липня 2026 року, влада Мирнограда спілкуватиметься з вихідцями громади. Отримати відповіді на свої питання можна буде упродовж трьох годин — з 10 по 15:00. Особисту зустріч влаштують у Дніпрі.

Долучитися можна за адресою: вул.Воскресенська 41.

Прийом, ймовірно, відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо:

стану розгляду заяв на проведення дистанційного обстеження;

строків отримання сертифіката на придбання нового житла;

отримання гуманітарної допомоги;

підтвердження факту руйнування будинку.

Нагадаємо, прийом для мешканців Мирноградської громади також пройде у Павлограді 22 липня. Отримати відповіді на свої запитання від уповноваженого представника місцевої влади можна буде протягом трьох годин.