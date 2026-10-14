Влада Мирнограда спілкуватиметься з вихідцями громади у Дніпрі 16 жовтня: як долучитися

Прийом переселенців Мирноградської громади. Ілюстративне фото: Мирноградська МВА

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Для переселенців з Мирноградської громади організують особистий прийом у Дніпрі. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання вже 16 жовтня. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

У найближчу пʼятницю, 16 жовтня 2026 року, влада Мирнограда спілкуватиметься з вихідцями громади. Отримати відповіді на свої питання можна буде упродовж шести годин — з 9 по 15:00. Особисту зустріч влаштують у Дніпрі.

Долучитися можна за адресою: вул.Воскресенська 41.

Прийом, ймовірно, відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують, зокрема щодо:

стану розгляду заяв на проведення дистанційного обстеження;

строків отримання сертифіката на придбання нового житла;

отримання гуманітарної допомоги;

підтвердження факту руйнування будинку.

Нагадаємо, в хабі підтримки переселенців “З Мирноградом у серці”, який розташований у Дніпрі, з’явилася послуга оздоровчого масажу. Нею можуть скористатися люди з вразливих категорій та літні мешканці громади. Розповідаємо, куди приходити.