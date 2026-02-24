Ілюстративне фото: канал "Мій Мирноград"

25 лютого влада Мирнограда мала б приймати переселенців громади у Павлограді. Однак зустріч скасували — як і попереднього разу. Про наступні дати відвідин повідомлять додатково.

Про це пишуть у Мирноградській МВА.

Там розповіли, що запланованого на 25 лютого прийому у Павлограді для переселенців Мирноградської громади не буде. Посадовці вже вдруге скасовують зустріч у лютому, попередня — 18 лютого — також не відбулася.

Журналісти Вільного Радіо звернулися на гарячу лінію військової адміністрації, аби дізнатися, чому особистий прийом скасували. Там розповіли, що не володіють такою інформацією, однак припустили, що зустріч не провели з технічних причин.

Зазначимо, що попередні рази із місцевими спілкувалися упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особистий прийом зазвичай відбувається за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Якщо очільнику громади не вдалося прийти — призначають іншого уповноваженого.

Про іншу дату прийому повідомлять додатково, тож охочі зможуть долучитися до обговорення актуальних питань згодом.

