Влада Мирнограда влаштує особистий прийом у Павлограді: як потрапити наприкінці січня 2026-го

Ілюстративне фото: канал "Мій Мирноград"

Наприкінці січня 2026 року влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про прийом повідомили у Мирноградській МВА.

Вже у найближчу середу, 28 січня 2026 року, влада Мирнограда прийматиме жителів громади. Спілкуватися із місцевими будуть упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Ймовірно, особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.

Нагадаємо, у центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з російськими загарбниками, останні посилюють свій тиск на місто. Водночас намагаються накопичувати техніку для подальших атак, користуючись погодними умовами.