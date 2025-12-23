Влада Мирнограда влаштує особистий прийом у Павлограді: як потрапити у грудні 2025-го

Мирноград. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Наприкінці грудня влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо.

Про прийом повідомили у Мирноградській МВА.

24 грудня 2025-го влада Мирнограда запланувала прийом жителів громади. Він триватиме упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Ймовірно, особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.

Нагадаємо, українські військові спростовують заяви аналітиків DeepState про бої за Мирноград на околицях. Оборонці з 79 бригади запевняють, що битва триває у самому місті. Нині на цьому відтинку значна “кіл-зона”, однак не всі шляхи під вогневим контролем окупантів.