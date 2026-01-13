Підтримайте Вільне Радіо
У січня 2026-го влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо.
Про прийом повідомили у Мирноградській МВА.
14 січня 2026-го влада Мирнограда запланувала прийом жителів громади. Він триватиме упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.
Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.
Ймовірно, особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.
Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.
Нагадаємо, війська країни-агресорки накопичують сили, аби прорватися до центральної частини Мирнограда. На цьому відтинку діють пошукові групи Сил оборони, аби не допустити просування.