Мирноград. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У січня 2026-го влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо.

Про прийом повідомили у Мирноградській МВА.

14 січня 2026-го влада Мирнограда запланувала прийом жителів громади. Він триватиме упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Ймовірно, особистий прийом відбудеться за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Раніше Вільному Радіо розповідали у відомстві, якщо очільника громади не буде — призначать іншого уповноваженого.

Охочих закликають долучитися до обговорення питань, які їх турбують.

Нагадаємо, війська країни-агресорки накопичують сили, аби прорватися до центральної частини Мирнограда. На цьому відтинку діють пошукові групи Сил оборони, аби не допустити просування.