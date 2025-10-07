Влада Мирнограда влаштує особистий прийом у Павлограді: як потрапити у жовтні 2025-го

Очільник Мирноградської МВА Юрій Третяк. Ілюстративне фото: зі сторінки МВА

На початку жовтня влада Мирнограда особисто спілкуватиметься з мешканцями громади, які евакуювалися до Павлограда. Охочі зможуть отримати відповіді на свої питання. Куди звертатися — розповідаємо.

Деталями щодо прийому з журналістами Вільного Радіо поділилися у приймальні Мирноградської МВА.

8 жовтня 2025-го влада Мирнограда запланувала прийом жителів громади. Він триватиме упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особисту зустріч влаштують у Павлограді на Дніпропетровщині.

Долучитися можна за адресою: вул.Дніпровська 125/2.

Як розповіли у відомстві, на питання місцевих відповідатиме очільник військової адміністрації Юрій Третяк. Охочих закликають долучитися до обговорення актуальних тем.

“З будь-яких питань можуть звертатися, звісно”, — запевнили у приймальні Мирноградської ВА.

Нагадаємо, евакуйованих із Мирнограда, Добропілля та Костянтинівки розмістили у трьох районах Одеської області. Там вони отримують тимчасове житло та допомогу.